Müzeyyen Şevkin: “Felaketin Üzerinden Tam Bir Ay Geçti. Deprem Bölgesinde Her Şey, Bir Ay Önceki Gibi…”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Deprem felaketinin üzerinden tam bir ay geçti. İnsanlar yakınlarını arıyor. Enkazın bu kadar yoğun olması, 46 bin olarak verilen cenaze rakamının daha yüksek olduğu kaygısını bizde uyandırıyor. İnsanlar hala çadıra, suya, temiz tuvalete, iç çamaşırlarına ve barınma koşullarına ulaşabilmiş değiller. Yani deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi neredeyse…” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Deprem felaketinin üzerinden tam bir ay geçti. İnsanlar yakınlarını arıyor. Enkazın bu kadar yoğun olması, 46 bin olarak verilen cenaze rakamının daha yüksek olduğu kaygısını bizde uyandırıyor. İnsanlar hala çadıra, suya, temiz tuvalete, iç çamaşırlarına ve barınma koşullarına ulaşabilmiş değiller. Yani deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi neredeyse…” dedi.

“Deprem felaketinin üzerinden tam bir ay geçti. Geçtiğimiz hafta CHP teknik heyeti ile Hatay’da yapmış olduğumuz incelemelerde; enkazın büyük çoğunluğunun hala durmakta olduğu, insanların cenazelerine ulaşamadığı ve kayıp ilanlarının toplanma alanlarında asıldığını gördük.

Benzer şekilde, bize çok fazla telefonlar geliyor. İnsanlar yakınlarını arıyorlar. Enkazın bu kadar yoğun olması, yıkılan bina sayısına baktığımızda ve gelen ihbarlara baktığımızda; 46 bin olarak verilen cenaze rakamının daha yüksek olduğu kaygısını bizde uyandırıyor. Hükümetin yapması gereken bir an önce bu enkazları kaldırıp, insanlara cenazelerini teslim edip; doğru rakamları vatandaşla paylaşmak olmalı.

Aynı şekilde; üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen, insanlar hala çadıra, suya, temiz tuvalete, iç çamaşırlarına ve barınma koşullarına ulaşabilmiş değiller. Vatandaş seralarını bozarak; yakınlarını, akrabalarını, dostlarını 25-30 kişi buralarda barındırmaya çalışıyor. Hükümetin yapması gereken enkaz çalışmalarına hız verip, insanlara cenazelerini teslim etmek; insanları çadıra ve suya kavuşturmak… Temiz su en önemli insan hakkı. Bütün bu olanakları sağlamak olmalı. Yani deprem bölgesinde her şey bir ay önceki gibi neredeyse…”

Anka Haber Ajansı