Müzeyyen Şevkin, Orman Bakanı Yumaklı’ya “Seyreltme” Adı Altında “Ağaç Katliamı" Yapıldığı İddialarını Sordu

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ormanlık alanlarda ‘seyreltme’ adı altında ‘orman katliamı’ yapıldığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Şevkin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, “Adana’nın ilçelerindeki orman köylerinde yaşayan vatandaşlar ‘seyreltme’ adı altında ağaç katliamları yaşandığını öne sürmektedir. Bu konuya açıklık getirir misiniz?” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Akbelen’de yaşanan orman katliamı gibi yurdun birçok bölgesinde orman varlığının azaldığı Türkiye’de orman varlığının azaldığına dikkat çekerek, TBMM’ye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Şevkin önergesinde, 2002 yılı ile 2023 yılları arasındaki orman varlığının karşılaştırılmasını isteyerek, şunları kaydetti:

“Bilindiği gibi 21 yüzyılın en önemli tehditlerinden biri de küresel iklim değişikliğidir. Hükümet, ülkemizi de tehdit eden bu gerçeklik karşısında hiçbir önlem almadığı gibi özellikle ormanların yok edilmesine de çanak tutmaktadır. Akbelen’de yaşanan orman katliamı gibi yurdun birçok bölgesinde orman varlığının azaldığı görülmektedir. İnsanlarla birlikte tüm canlıları, börtü-böceği hiçe sayan, havayı, suyu kirleten, yaşam alanlarını daraltan ağaç ve orman katliamları gelecek nesiller için de büyük bir tehdit unsurudur. Ormansızlaşma ve orman kaybının hızla arttığı görülürken bu olumsuzluklar sonucunda daha çok doğal afet ortaya çıkmış ve ülkemizde derin yaralar ve ciddi yıkımlara neden olmuştur.”

CHP’li Şevkin şu sorulara yanıt istedi:

“2002 yılında Türkiye’nin orman varlığı ile 2023 yılındaki orman varlığımızı karşılaştırır mısınız? 2023 yılı itibarıyla önergenin yanıtlandığı tarihe kadar ülkemizdeki orman varlığı kaç hektardır? Son 10 yılda hangi bölgede kaç hektar orman alanı madencilik, enerji, turizm ve/veya ulaştırma uygulamalarına tahsis edilmiştir? Adana’da ormanlık alanlarıyla bilinen Pozantı, Feke, Aladağ, Saimbeyli, Kozan, Karaisalı ile İmamoğlu, Karataş, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerindeki orman varlığıyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Hangi ilçede toplam ne kadar orman varlığı mevcuttur? Adana’nın ilçelerindeki orman köylerinde yaşayan vatandaşlar ‘seyreltme’ adı altında ağaç katliamları yaşandığını öne sürmektedir. Bu konuya açıklık getirir misiniz? Yapılan çalışmaların amacı nedir?”

Anka Haber Ajansı