CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Türkiye’de 9 bine yakın verem hastası bulunuyor. Sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda kalan sığınmacı ve yabancıların teşhis, tedavi ve takiplerinin aksaması, ülkemizi önü alınamaz bir verem salgını ile karşı karşıya bırakacaktır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Türkiye’de 9 bine yakın verem hastası bulunuyor. Sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda kalan sığınmacı ve yabancıların teşhis, tedavi ve takiplerinin aksaması, ülkemizi önü alınamaz bir verem salgını ile karşı karşıya bırakacaktır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye’deki verem vakalarını TBMM gündemine taşıdı. Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırlayıp TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde; tüberküloz hastalığının görülme sıklığının düşmesine rağmen dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı. Şevkin, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Elde edilen verilere göre Türkiye’de 9 bine yakın verem hastası bulunuyor. Hastalığın bulaşıcı olması endişeleri artırıyor. Her yıl yaklaşık olarak 100 bin kişi risk nedeniyle kontrolden geçiyor. Son yıllarda ülkemizdeki yabancı nüfus artışı verem sayısının artışı konusunda da endişe yaratıyor. Artan yoksulluk ve alım gücünün düşmesi nedeniyle insanlarımız yetersiz ve sağlıksız besleniyor. Sağlıksız ve kalabalık koşullarda yaşamak zorunda kalan sığınmacı ve yabancıların teşhis, tedavi ve takiplerinin aksaması, ülkemizi önü alınamaz bir verem salgını ile karşı karşıya bırakacaktır.”

Şevkin, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Günümüzde tedavisi devam eden verem hastası sayısı kaçtır? Hastalardan kaçı yabancı uyrukludur? 2015 yılından önergenin yanıtlandığı tarihe kadar Türkiye’de verem nedeniyle ölen hasta var mıdır? Varsa kaç kişidir? Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu var mıdır? Varsa kaç kişidir? Sağlık Bakanlığı, olası verem salgınına karşı yabancı uyruklu göçmen hastaların takip ve tedavisi konusunda yeni stratejiler geliştirmiş midir? Geliştirmişse bu stratejiler nelerdir? Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu insanların kendi ülkelerinde verem aşısı olup olmadığına dair bir bilgi mevcut mudur? Mevcutsa aşılı sığınmacı sayısı kaçtır? Verem tedavisi gören sığınmacıların devlete olan maliyeti ne kadardır?”

-Türkiye’deki Verem Savaş Dispanseri sayısı kaçtır ve verem hastalığının artması nedeniyle mevcut dispanserlere yenisini eklemeyi düşünüyor musunuz?”

Anka Haber Ajansı