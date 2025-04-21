Müzeyyen Şevkin'den 23 Nisan Açıklaması: "Çocuk Bayramında Çalışan Ve İş Arayan Çocuk Sayısı 740 Bin Oldu"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ekonomik sorunların eğitim çağındaki çocukları çalışmak zorunda bıraktığını belirtti. Ailelerin içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle çocuklarını okula göndermek yerine çalıştırmak zorunda kaldığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ekonomik sorunların eğitim çağındaki çocukları çalışmak zorunda bıraktığını belirtti. Ailelerin içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle çocuklarını okula göndermek yerine çalıştırmak zorunda kaldığını vurguladı.

Şevkin, dünyada, çocuklara ilk ve tek bayram düzenleyen ülke olan Türkiye’de çocukların çalışmak zorunda bırakıldığını, okula giden çocuklara bir öğün yemeğin bile verilemediği bir noktaya getirildiğine işaret etti.

Şevkin, ülkemizde 15-17 yaş arasındaki çocuklar esas alınarak çıkarılan istatistiklere göre 2021 yılında yüzde 14 olan çocuk istihdam oranının 2022 yılında yüzde 16,4’e, 2023 yılında yüzde 19,6’ya, 2024 yılında yüzde 22,3’e kadar yükseldiğini belirterek, "Bu verilere göre 15-17 yaş arasındaki her 100 çocuktan yaklaşık 22’si bir işte çalışıyor. Çalışmak isteyenlerin yüzde 10.4’ü işsiz ve iş arıyor. Çocuklar daha çok merdiven altı tabir edilen işyerlerinde, çoğu sosyal güvenceden yoksun ve sağlıksız koşullarda ev ekonomisine katkıda bulunmak zorunda kalıyor. Çocukları okula değil işe gitmek zorunda kalan bir ülkede bugünleri, yarınları sağlıklı bir şekilde kurgulamak, geleceğe emin adımlarla ilerlemek mümkün değil" dedi.

"Çocuk bayramı haftasında yüzbinlerce çocuk işyerinde çalışıyor"

Okul ve oyun çağındaki çocukların çalışmak zorunda bırakılmasının hem çocuklar ve aileleri üzerinde hem de toplum genelinde derin yaralar açtığını vurgulayan Şevkin, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yıl yayımladığı “İstatistiklerle Çocuk” başlıklı çalışmaya dikkat çekti.

Şevkin, 2024 yılında 15-17 yaş grubundaki nüfusun 32 bin kişi artarak 3 milyon 894 bine yükseldiğini, buna karşılık çocuk işgücünün (çalışan ve iş arayan çocuklar) ise 117 bin kişi artarak 740 bine ulaştığını belirtti.

Şevkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir işte çalışan ve iş arayanların oluşturduğu çocuk iş gücünün toplam çocuk sayısı içerisindeki payı olan çocukların işgücüne katılım oranı ise yüzde 22,1’den yüzde 24,9’a kadar yükseldi. Bu oran da 2021 yılında yüzde 16,4, 2022 yılında da yüzde 18,7 olmuştu. Çalışmak zorunda olan çocuk sayısı her geçen yıl artıyor. Bir işte çalışan çocuk sayısı ise 110 bin kişi artarak 869 bine, işsiz çocuk sayısı ise 7 bin kişi artarak 101 bine yükseldi. Çocuklar arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 10,4 oldu. TÜİK’in verilerine göre Türkiye’nin 85 milyon 665 bin olan nüfusunun 21 milyon 817 binini çocuklar (0-17 yaş) oluşturuyor. Çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı giderek azalıyor. 1970 yılında yüzde 48,5 olan çocuk nüfusun payı 2024 yılında yüzde 25,5’e kadar indi. Çocuk nüfus oranı yüzde 17,8 olan AB ortalamasının ise oldukça üzerinde bulunuyor. Projeksiyonlara göre mevcut eğilimin devam etmesi halinde Türkiye’de çocuk nüfus oranı 2030 yılında yüzde 22,1’e, 2040 yılında yüzde 17,9’a, 2060 yılında yüzde 16,9’a kadar inecek. Türkiye’deki hanelerin yüzde 42,8’inde en az bir; 0-17 yaş grubunda çocuk bulunuyor."

Anka Haber Ajansı