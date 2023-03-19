Müzeyyen Şevkin’den Fuat Oktay’a: “Ordu, Deprem Anında Neden Harekete Geçmedi”

Müzeyyen Şevkin’den Fuat Oktay’a: “Ordu, Deprem Anında Neden Harekete Geçmedi”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hemen harekete geçmediği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Şevkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Deprem anında, depremin yaşandığı 11 ilin valisi orduya talimat verdi mi? Valiler orduya talimat verdiyse bunun bir belgesi var mı? Varsa kamuoyuna açıklar mısınız? Valiler orduya talimat vermediyse nedeni nedir? Ordu, deprem anında neden harekete geçmedi” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hemen harekete geçmediği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Şevkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Deprem anında, depremin yaşandığı 11 ilin valisi orduya talimat verdi mi? Valiler orduya talimat verdiyse bunun bir belgesi var mı? Varsa kamuoyuna açıklar mısınız? Valiler orduya talimat vermediyse nedeni nedir? Ordu, deprem anında neden harekete geçmedi” diye sordu.

Müzeyyen Şevkin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hemen harekete geçmediği iddiasına ilişkin, Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Şevkin, önergesinde şunları kaydetti:

“DEPREM ANINDA ORDUMUZUN ANINDA HAREKETE GEÇRİLMEDİĞİ AÇIKTIR”

“Türkiye, 6 Şubat’ta büyük deprem felaketiyle sarsıldı. Hükümet, deprem öncesi önlem alamadığı gibi, deprem anı ve sonrasında da vatandaşları çaresizlikle baş başa bıraktı. ‘7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 7. maddesinde, ‘Afet bölgelerinde veya civarında bulunan ordu, jandarma, kıta birlik ve müessese kumandanları, hazarda, kendilerinden vali veya kaymakamlar tarafından istenilecek yardımları üstlerinden emir beklemeksizin yapmaya mecburdurlar’ hükmüne yer veriliyor. Deprem anında ordumuzun anında harekete geçirilmediği açıktır.

“TÜRKİYE’DE İSTİFA MEKANİZMASI ÇALIŞMIYOR”

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de deprem öncesi önlem alınamadığı gibi, deprem anı ve sonrasında da çaresizlikle baş başa kalındı. Doğa olayı, tam anlamıyla felakete dönüştü. On binlerce insanımız hayatını kaybetti. Aklın ve bilimin yolundan ilerleyemeyen hükümet, ‘Fay Yasası’nı çıkarmıyor, Afet Bakanlığı’nı kurmuyor. Yapı Denetim Yasası amacından sapmış durumda. Kentsel dönüşüm, ne yazık ki rantsal dönüşüme evriliyor. Sorumlular, sorumluluktan kaçıyor. İstifa mekanizması çalışmıyor. Sorumlular hakkında gerekli cezai müeyyideler uygulanmıyor.”

“ORDU, DEPREM ANINDA NEDEN HAREKETE GEÇMEDİ”

Müzeyyen Şevkin, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

“Deprem anında, depremin yaşandığı 11 ilin valisi orduya talimat verdi mi? Valiler orduya talimat verdiyse bunun bir belgesi var mı? Varsa kamuoyuna açıklar mısınız?

Valiler orduya talimat vermediyse nedeni nedir?

Ordu, deprem anında neden harekete geçmedi? 7269 sayılı Kanun’un gereği neden yerine getirilmedi?

Türk ordusu neden deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmadı/kuramadı? Hangi yabancı ülke ya da ülkeler deprem bölgesinde sahra hastanesi kurdu?”

Anka Haber Ajansı

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