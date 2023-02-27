Naci Görür uyarmıştı! İzmir'de korkutan deprem...

Naci Görür uyarmıştı! İzmir'de korkutan deprem...

AFAD verilerine göre, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, deprem 4,2 olarak kayıtlara geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir'in Foça ilçesi açıklarında saat 21.22 sıralarında 14,5 km derinlikte 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Görür Uyarmıştı

Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür; geçtiğimiz günlerde İzmir'e dikkat çekerek, "İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Canlı faylar var. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" demişti.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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