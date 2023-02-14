Naci Görür yine uyardı! Umarım bu kez sesimi duyurabilirim diyerek açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde kalıcı konutların bir an evvele başlanacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Görür, "İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim. Sevgiyle" dedi.