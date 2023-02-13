Naci Görür'den beklenen İstanbul depremi için 'eli kulağında' yorumu! Büyüklüğü ise...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremi için tekrardan uyarıda bulundu. Prof. Dr. Görür, yaptığı açıklamada, İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığının yüzde 80'lere çıktığını ve Kahramanmaraş depremi gibi eli kulağında olduğunu ifade etti.

Maraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7,6 şiddetinde meydana gelen iki büyük depremin 10 ilde yarattığı yıkımın 8'inci gününde can kaybı sayısı 32 bini aştı. Depremin vurduğu illerde OHAL ilan edildi. Maraş merkezli deprem için 2020 yılında ve afetten üç gün önce uyarıda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için kritik bir uyarı yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Depremin olma zamanı hakkında Parsons diye ABD'li bir bilim adamı, Türk yer bilimcileri ile bu çalışmayı yaptı. Dedikleri şu: 1999 tarihinden itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 62'dir. Yüzde 62 çok büyük bir olasılık. Yazı tura atsan yüzde 50/50 atıyorsun. Bu çok ciddi bir araştırma, yayınlandı. aradan 23 sene geçti. Bizlerde hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yüzde 62'den yüzde 80'lere çıktı olasılık" dedi.

'Maraş Yöresinden Daha Fazla Hasar Alırız'

Naci Görür sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 80'lere çıktı. İstanbul depremi de Maraş depremi gibi eli kulağında. Hazırlık yapıldı ama yeterince yapılmadı. İstanbul depreme hazır mı derseniz, hayır değil. dolayısıyla üzüleceğiz, yine içimiz yanacak. İstanbul'da deprem olursa, emin olun bu Maraş yöresindeki depremden daha fazla hasar alırız. Çünkü İstanbul'da yapı stoğunun kalitesi, yoğunluğu, nüfus yoğunluğu çok daha fazla."

Depremin gündeme alınmadığını belirten Görür, "Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr