Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı: İnşaatlarda beton dökmeyin!

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin arından uyarılarına devam ediyor. Yeni bir açıklamada bulunan Görür, deprem bölgesinde devam eden artçılar nedeniyle asla yapılmaması gereken bir konuya parmak bastı. Görür, bir süre deprem bölgesinde inşaatlarda beton dökülmemesi konusunda yetkilileri uyardı.

Merkez üsstü Maraş olan deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürerken artçılar depremler de etkisini göstermeye devam ediyor.

Deprem Bilimci Naci Görür, deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili bir uyarım daha olacak: Eğer prekast betonarme kullanmıyorsunuz bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak, kırık ve zafiyet oluşturur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr