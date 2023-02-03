Nagihan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, gazeteci ve futbol yorumcusu eşi Rasim Ozan Kütahyalı'yı katıldığı televizyon programında öve öve bitiremedi. Alçı, eşi Kütahyalı'nın 'müthiş bir zeka ve entelektüel birikime' sahip olduğunu söyleyerek, sosyal medyada gündem oldu.
Haber Global’de Buket Aydın’ın ‘Yüz Yüze’ programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın 2019 belediye seçimlerine yönelik söylediği sözleri değerlendirdi.
Alçı, “Rasim’le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zekâ ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur. Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: gazetekolektif.com