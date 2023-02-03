Nagihan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu

Haber Global’de Buket Aydın’ın ‘Yüz Yüze’ programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın 2019 belediye seçimlerine yönelik söylediği sözleri değerlendirdi.

Alçı, “Rasim’le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zekâ ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur. Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: gazetekolektif.com