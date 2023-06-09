Nail Çiler: "Önlem Alınmazsa Üretim Düşecek, İstihdam Azalacak Ekonomik Buhran Büyüyecektir"

Nail Çiler: "Önlem Alınmazsa Üretim Düşecek, İstihdam Azalacak Ekonomik Buhran Büyüyecektir"

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre sanayi üretiminde yaşanan düşüşe ilişkin “Dengesiz üretim yabancı sermayenin ülkemize yatırım yapmasına engel oluyor. İktidarın ekonomide canlanmayı sağlayacak, istihdamı arttıracak ve en önemlisi üretimi yükseltecek politikaları hayata geçirmesi gerekiyor. Önlem alınmazsa üretim düşecek, istihdam azalacak ekonomik buhran büyüyecektir” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre sanayi üretiminde yaşanan düşüşe ilişkin “Dengesiz üretim yabancı sermayenin ülkemize yatırım yapmasına engel oluyor. İktidarın ekonomide canlanmayı sağlayacak, istihdamı arttıracak ve en önemlisi üretimi yükseltecek politikaları hayata geçirmesi gerekiyor. Önlem alınmazsa üretim düşecek, istihdam azalacak ekonomik buhran büyüyecektir” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini bugün açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi nisan ayında yıllık bazda yüzde 1,2, aylık bazda yüzde 0,9 azaldı. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler sanayi üretiminde yaşanan düşüşe dikkat çekerek oluşabilecek tehlikeler ve alınması gereken önlemlere ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Çiler şunları söyledi:

"ÖNLEM ALINMAZSA ÜRETİM DÜŞECEK, İSTİHDAM AZALACAK EKONOMİK BUHRAN BÜYÜYECEKTİR"

“Sanayi sektöründe yaşanan bu kayıplar ekonomimizi kırılgan hale getiriyor. Dengesiz üretim yabancı sermayenin ülkemize yatırım yapmasına engel oluyor. İktidarın ekonomide canlanmayı sağlayacak, istihdamı arttıracak ve en önemlisi üretimi yükseltecek politikaları hayata geçirmesi gerekiyor. Önlem alınmazsa üretim düşecek, istihdam azalacak ekonomik buhran büyüyecektir."

"EKONOMİ RANT ODAKLI DEĞİL BÜYÜME ODAKLI OLMALI"

Üretim ve ihracatın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Çiler, “Programlarımız üretime ve ihracata dayanmalı. Ekonomi rant odaklı değil büyüme odaklı olmalı. Eğer bu şekilde bir üretim programı hazırlanırsa yaşanan kayıpları en aza indirebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Anka Haber Ajansı

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