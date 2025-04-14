Narin Güran Davası... Chp'li Tanrıkulu: "Umarım Bu Yargılama Gerçek Faili Tarif Eden Biçimde Gelişir"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Narin Güran cinayetine ilişkin ana dava dosyasının ardından 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişi hakkında açılan "suçluyu kayırma" davasının ilk duruşması sırasında yaptığı açıklamada, "Bir avukat olarak beni tatmin eden bir gerekçeli karar yazılmadı. Halen Narin’in katilinin kim olduğu ve niçin öldürüldüğü noktası aydınlanamadı. Ben yargıyı adil biçimde hüküm kurmaya ve yargılama yapmaya davet ediyorum. Umarım bu yargılama gerçek faili ve olayı tarif e

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Narin Güran cinayetine ilişkin ana dava dosyasının ardından 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişi hakkında açılan "suçluyu kayırma" davasının ilk duruşması sırasında yaptığı açıklamada, "Bir avukat olarak beni tatmin eden bir gerekçeli karar yazılmadı. Halen Narin’in katilinin kim olduğu ve niçin öldürüldüğü noktası aydınlanamadı. Ben yargıyı adil biçimde hüküm kurmaya ve yargılama yapmaya davet ediyorum. Umarım bu yargılama gerçek faili ve olayı tarif eden bir biçimde gelişir" ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, Narin Güran cinayeti davasının görüldüğü sırada yaptığı açıklamada, "Narin’le ilgili ilk günden bu güne kadar olayın takipçisi oldum. Kayıp olayını kamuoyuna duyurmaya çalıştım. Kaybolduğu andan itibaren de bulunması noktasından bir yurttaş ve milletvekili olarak peşinde durdum. Yargılamaların tümünü takip ettim. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir hüküm kuruldu. Şimdi de Asliye Ceza Mahkemesi suçluyu kayırma iddiasıyla tutuklu yakınlarını yargılıyor. İçeride duruşma devam ediyor. Avukat arkadaşlarımız reddi hakim talebinde bulundu. Şunu ifade edeyim ilk hükümde faili tarif eden maddi olayı ortaya çıkaracak bir hüküm maalesef kurulmadı" dedi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Halen Narin'in katilinin kim olduğu noktası aydınlanamadı"

"Bir avukat olarak da beni tatmin eden bir gerekçeli karar yazılmadı. Halen Narin’in katilinin kim olduğu ve niçin öldürüldüğü noktası aydınlanamadı. Umarım bu yargılamada, suçluyu kayırma iddiasıyla yargılanan şüpheliler gerçek faili ve olayın nedenini tarif eden bir beyanda bulunurlar ve kamuoyu tatmin olur. İlk hüküm şu anda istinafta, birçok haber, yeni belge çıkıyor ama mesele yurttaşlarımızın ve kamuoyunun tatmin olması ve vicdanları tatmin edebilecek bir kararın çıkması. Bunun için ben yargıyı gerçek anlamda adil biçimde hüküm kurmaya ve yargılama yapmaya davet ediyorum. Benim de kamuoyuna karşı bir vicdan borcum var. O vicdan borcu da şudur; olayın gerçek faili kimdir ve Narin neden öldürüldü? Bu soruların cevabı ilk hükümde yazılmadı. Umarım bu yargılama gerçek faili ve olayı tarif eden bir biçimde gelişir."

Anka Haber Ajansı