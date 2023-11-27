Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin Şiddeti Ve Tacizi Önleme Politika Belgesini İmzaladı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ‘CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzaladı. Engin, “İmzacısı olduğumuz belgenin şiddetin önlenmesinde, insan merkezli bir çalışma ortamı yaratmada, eşit katılımın ve eşit fırsatların olduğu bir düzen sağlamada öncü rol oynayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ‘CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzaladı. Engin, “İmzacısı olduğumuz belgenin şiddetin önlenmesinde, insan merkezli bir çalışma ortamı yaratmada, eşit katılımın ve eşit fırsatların olduğu bir düzen sağlamada öncü rol oynayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan, ‘CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ne imza attı. Politika Belgesine göre CHP’li belediyeler Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ilgili sözleşmesini (ILO 190) uygulayacak, cinsiyet eşitliği eğitimi verecek, şiddet mağduru çalışanı gözetecek, hukuki ve psikolojik destek sağlayacak ve yüzde 50 cinsiyet kotası hedefleyecek. Başkan Engin, her zaman demokrasiden ve eşitlikten yana olduklarını ifade ederek, söz konusu belgenin CHP’li belediyeler için bir rehber görevi göreceğini ifade etti.

"NARLIDERE’YE ÇOK YAKIŞACAK"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ve bu konuda çeşitli politikalar üretilmesi noktasında önemli adımlar attıklarını söyledi. Engin, “Yaklaşık 5 ay önce Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartına imza atmıştık. Şimdi de CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesine imza atıyoruz. Attığımız bu imzalar bize büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Sorumluluklarımızın bilinciyle birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında en önemli unsurlarından birinin kadınlara istihdam yaratmak olduğunu düşünüyoruz. Üretici Kadın Kooperatifimiz, Meslek Fabrikası Narlıdere Şubemiz, yerel üreticileri destekleyen çalışmalarımız ve çocukları okula, anneleri işe gönderdiğimiz Nar Çiçekleri Anaokullarımız bu amaca hizmet ediyor. Yine, Psikolojik Danışma Birimimizle şiddet mağduru vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Şiddetin önlenmesi noktasında birçok farkındalık çalışması gerçekleştiriyoruz. İmzacısı olduğumuz belgenin şiddetin önlenmesinde, insan merkezli bir çalışma ortamı yaratmada, eşit katılımın ve eşit fırsatların olduğu bir düzen sağlamada öncü rol oynayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı