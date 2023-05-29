Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’den Seçim Teşekkürü

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’den Seçim Teşekkürü

Cumhurbaşkanı ikinci tur oylamasında, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de en çok oy aldığı ilçe Narlıdere oldu. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin yayınladığı mesajda seçim süresince emek verenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ikinci tur oylamasında, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de en çok oy aldığı ilçe Narlıdere oldu. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin yayınladığı mesajda seçim süresince emek verenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ikinci tur oylamasında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’den en çok oy aldığı ilçe Narlıdere oldu. İlk tur seçimlerinde yüzde 83’lük oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih eden Narlıdere, ikinci tur oylamasında da yüzde 85’lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih etti. Narlıdere, bu oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de en çok oy aldığı ilçe oldu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, seçim süreciyle ilgili bir mesaj yayınlayarak, seçim süresince emek verenlere teşekkür etti. Başkan Engin mesajında şu ifadelere yer verdi: “Narlıdere’miz; Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda ülkemizin, yurttaşlarımızın ortak geleceği ve ‘Yarının Türkiye’si için yüzde 85 oyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük bir teveccüh gösterdi. Bu süreçte hiç durmadan, yorulmadan çalışan CHP Narlıdere İlçe Başkanımız Mesut Durgun ve İlçe Örgütümüze, CHP Narlıdere Kadın ve Gençlik Kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, muhtarlarımıza, Millet İttifakı’nda yer alan partilerin yönetici ve üyelerine, en çok da kıymetli Narlıdere halkına teşekkür ederiz. Halkımıza güven veren liderliği, fedakârlığı ve kucaklayıcı anlayışıyla adalet ve demokrasi mücadelesi veren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sonuna kadar yanındayız. Demokrasi, hak, hukuk ve adalet mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek.”

Anka Haber Ajansı

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