Narlıdere Belediye Başkanı Ali Ergin, 5 Yıllık Görev Süresini Değerlendirdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Ergin, belediye meclisinin şubat ayı toplantısında 5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başarılı bir 5 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Engin, “Bir önceki seçimde CHP en yüksek oyu Narlıdere’de almıştı. İnanıyorum ki bu başarı tekrarlanacak. Bu kurumlar hepimizin. Hep birlikte sahip çıkacağız. Köstek olmayacak, destek olacağız. Bilgimizi, tecrübemizi aktaracağız” dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Ergin, belediye meclisinin şubat ayı toplantısında 5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başarılı bir 5 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Engin, “Bir önceki seçimde CHP en yüksek oyu Narlıdere’de almıştı. İnanıyorum ki bu başarı tekrarlanacak. Bu kurumlar hepimizin. Hep birlikte sahip çıkacağız. Köstek olmayacak, destek olacağız. Bilgimizi, tecrübemizi aktaracağız” dedi.

Narlıdere Belediye Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısı, Ali Engin’in başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi içinde yer alan meclis salonunda yapıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Narlıdere Şubesi ve Narlıdere Briç İhtisas Kulübü ile yapılan iş birliği protokollerinin görüşüldüğü toplantıda, ilçeye yapılması planlanan elektrikli şarj istasyonları da meclisin gündemine geldi. Mecliste söz alan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen başarılı bir 5 yıl geçirdiklerini ifade ederek, ilçeyi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

“İLÇEMİZE KALICI ESERLER KAZANDIRDIK”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, görev süresi boyunca yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, “Görev yaptığımız 5 yılda Narlıdere’mize kalıcı eserler bırakmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kent ölçeğinde çok değerli olduğuna inandığımız Yukarıköy Projemiz tamamlandı. Çok küçük bütçelerle yaptık. Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizi tamamlamak üzereyiz. Hiç kolay olmadı. Pandemi, ihale iptalleri nedeniyle uzadı. 12 ay önce temeli atılan projemizi mart ayı içinde Narlıderelilerin hizmetine sunacağız. Konser alanı, çok amaçlı salonları, bisiklet yolları ve yeme-içme alanlarıyla İzmir’in en nitelikli projelerinden biri çok yakında kentin hizmetinde olacak. Narlıdere, yemyeşil bir yaşam vadisine kavuşacak. Çocuklarımız için çok önemli çalışmalar yaptık. Nar Çiçekleri Anaokullarımızla çocuklarımızı okula gönderdik, annelerimizin iş hayatına katılımını destekledik. Dördüncü anaokulumuzu tamamladık, beşincisi de çok yakında açılacak. Yine Çocuk Senfoni Orkestramız, tüm Türkiye’nin beğenisini kazandı. Bu işleri hep beraber yaptık. Bütçemizi büyüttük, borçlarımızı bütçemize oranla düşürmeyi başardık” dedi.

Başkan Engin, Narlıdere Metrosu’nun da 24 Şubat’ta açılacağını hatırlatarak, metronun tamamlanmasında emek verenlere teşekkür etti.

“KÖSTEK OLMAYACAĞIZ, DESTEK OLACAĞIZ”

Belediyelerin ancak fedakarlıkla iyi yönetilebileceğini söyleyen Başkan Engin, “Belediye Meclis Üyemiz Erman Uzun, partimiz tarafından Narlıdere Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi. Kendisini kutluyoruz. Bayrağı kendisine devredeceğiz. Bir önceki seçimde CHP en yüksek oyu Narlıdere’de almıştı. İnanıyorum ki bu başarı tekrarlanacak. Bu kurumlar hepimizin. Hep birlikte sahip çıkacağız. Köstek olmayacak, destek olacağız. Bilgimizi, tecrübemizi aktaracağız” diye konuştu.

Komisyondan gelen raporların da görüşüldüğü meclis toplantısı, dilek ve temennilerin okunmasıyla son buldu.

Anka Haber Ajansı