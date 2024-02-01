Narlıdereliler, Chp’nin Belediye Başkanı Adayını Coşkuyla Karşıladı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi’nin (PM) onayıyla Narlıdere Belediye Başkanı Adayı olan Erman Uzun, Narlıdereliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Narlıdere çarşısından CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı önüne kadar yürüyen Narlıdereliler, “Erman Başkan, sen bizim gururumuzsun”, “Gençlik burada, örgüt burada”, “İşte örgüt, işte başkan’ sloganları attı. Parti örgütü buluşmasında Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve belediye başkanı aday adayları da hazır bulundu.

"BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Erman Uzun, burada yaptığı konuşmada, “Sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP’nin gençlik kollarında yetişmiş, 32 yaşında genç bir evladına, bana, bu onurlu görevi layık gören başta CHP Genel Başkanı’mız Sayın Özgür Özel olmak üzere, genel başkan yardımcılarımıza, Parti Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize ve örgütümüze sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

"TOPLUMCU BELEDİYECİLİĞİN ÖRNEĞİ OLACAĞIZ"

Belediyecilik tecrübelerini Narlıdere’nin en iyi noktaya ulaşması için kullanacağını belirten Uzun, şunları söyledi:

“Cumhuriyet’imizin ve partimizin 100’üncü yaşında; laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bu onurlu görevi üstlenmenin gururunu bizlere yaşatan, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Başkanımız Sayın Ali Engin olmak üzere, geçmişte Narlıdere’mize hizmet eden belediye başkanlarımız Sayın Abdül Batur’a, Sayın Mustafa Karahan’a, Sayın İhsan Erbakış’a, belediye meclis üyelerimize ve geçmiş dönemler belediye meclis üyelerimize emekleri ve Narlıdere’mize kattıkları değerler için teşekkür ediyorum. Benim de meclis üyeliğim döneminde belediye başkanımız Sayın Ali Engin’in başlattığı, devam eden tüm projeleri devam ettireceğimizin sözünü veriyorum. Başkanımızın Narlıdere’ye kattıklarının üzerine bizler de yenilerini ekleyerek toplumcu belediyeciliği Narlıderelilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde projelerimizi, yapacaklarımızı sizlerle paylaşacağız. Yapılan projelerimizi sizlere sorup sizlerin önerileriyle büyüteceğiz. Narlıdere, İzmir’imizin parlayan yıldızı. Yerini koruyup çığır açacak yeniliklere imza atacağız hep birlikte.

Her köşesiyle anılarla dolu Narlıdere’mize içimdeki sevgi ve sorumluluk duygusuyla hizmet edeceğim. Bizlere emanet edilen her kuruşu Narlıdere halkının öncelik ve yararına kullanacağız. CHP’lilerin Narlıdere’de göğsünü gere gere, başını dik gezdireceğimin sözünü veriyorum. Benimle birlikte bu onurlu göreve talip olan 14 aday adayı yol arkadaşımıza, sürece yaptıkları katkılar için çok teşekkür ederim. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Vakit birlik, beraberlik vakti. Bundan sonraki hedefimiz el ele, kol kola, omuz omuza hep birlikte mücadele ederek Narlıdere’mizin adına yakışır bir şekilde, kendi rekorumuzu kırarak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Dr. Cemil Tugay’ı en yüksek oyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçip, İzmir’in burçlarına partimizin altı oklu bayrağını yeniden dikeceğiz.

Kıymetli parti örgütümüzün önderliğinde tüm Narlıdere halkını bu anlamlı hikayenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Sözlerimi sonlandırırken beni büyüten, yetiştiren, her koşulda arkamda dağ gibi duran aileme; anneme, babama ve abime sonsuz teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış akşamında, kiminiz işinizden çıktığınız geldiğiniz, kimininiz çocuğunuzu, hastanızı evde bırakıp geldiniz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun.”

Konuşmasının ardından sahneye annesi Gülizar ve babası Binali Uzun’u davet eden Erman Uzun, duygu dolu anlar yaşadı.

Anka Haber Ajansı