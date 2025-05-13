Nato Genel Sekreteri Rutte: Türkiye, Sağlam Bir Müttefiktir

Nato Genel Sekreteri Rutte: Türkiye, Sağlam Bir Müttefiktir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesine hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir. Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık" dedi.

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir. Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Rutte, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesine hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir. Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Soma Maden Faciasının 11'inci Yılı... Chp Lideri Özel, Maden Şehitliğini Ziyaret Etti
Soma Maden Faciasının 11'inci Yılı... Chp Lideri Özel, Maden Şehitliğini Ziyaret Etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul'daki Olası Rusya-ukrayna Görüşmeleri Öncesinde Ankara'ya Gelecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul'daki Olası Rusya-ukrayna Görüşmeleri Öncesinde Ankara'ya Gelecek
Mhp Eskişehir İl Başkanı Candemir, Pkk’nın Fesih Kararına İlişkin Konuştu: “İyimseriz Fakat Dikkatliyiz”
Mhp Eskişehir İl Başkanı Candemir, Pkk’nın Fesih Kararına İlişkin Konuştu: “İyimseriz Fakat Dikkatliyiz”
Chp Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Kocamanoğlu: “İmamoğlu İçin Başlattığımız Kampanyada 55 Bin İmza Toplandı"
Chp Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Kocamanoğlu: “İmamoğlu İçin Başlattığımız Kampanyada 55 Bin İmza Toplandı"
Ak Parti’li Sultangazi Belediye Başkanına "Sınırsız Yetki" Yargıdan Döndü
Ak Parti’li Sultangazi Belediye Başkanına "Sınırsız Yetki" Yargıdan Döndü
Özgür Özel: “Memleketin Doğu Tarafında Özgürlük, Bu Tarafında ‘Turpun Büyüğü...’ Böyle İş Olmaz”
Özgür Özel: “Memleketin Doğu Tarafında Özgürlük, Bu Tarafında ‘Turpun Büyüğü...’ Böyle İş Olmaz”
Tbmm'ye Üç Milletvekili Hakkında Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu
Tbmm'ye Üç Milletvekili Hakkında Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu