Nato Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in Nato Üyeliğine Destek Vereceğini Açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğini açıkladı. Stoltenberg, "Recep Tayyip Erdoğan ve Ulf Kristersson ile yaptığım toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü en kısa sürede TBMM'ye sevk ederek onaylanmasını sağlamayı kabul ettiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, tüm NATO Müttefiklerini daha güçlü ve daha güvenli kılan tarihi bir adımdır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğini açıkladı. Stoltenberg, "Recep Tayyip Erdoğan ve Ulf Kristersson ile yaptığım toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü en kısa sürede TBMM'ye sevk ederek onaylanmasını sağlamayı kabul ettiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, tüm NATO Müttefiklerini daha güçlü ve daha güvenli kılan tarihi bir adımdır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak olan NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bu akşam bir araya geldi. Stoltenberg görüşmenin ardından Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek verme kararı aldığını açıkladı. Stoltenberg sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Recep Tayyip Erdoğan ve Ulf Kristersson ile yaptığım toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü en kısa sürede TBMM'ye sevk ederek onaylanmasını sağlamayı kabul ettiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, tüm NATO Müttefiklerini daha güçlü ve daha güvenli kılan tarihi bir adımdır."

NATO'nun konuya ilişkin yazılı açıklamasında ise şu hususlar kaydedildi:

"İSVEÇ YPG/PYD VE FETÖ'YE DESTEK VERMEYECEĞİNİ YENİDEN İFADE EDER"

"-Son NATO Zirvesi'nden bu yana İsveç ve Türkiye, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ele almak üzere yakın işbirliği içinde çalışmıştır. Bu sürecin bir parçası olarak İsveç anayasasını değiştirdi, PKK'ya karşı terörle mücadele işbirliği genişletti ve Türkiye'ye silah ihracatını yeniden başlattı; tüm bu adımlar 2022'de kabul edilen Üçlü Mutabakat Muhtırası'nda öngörülmüştü.

-İsveç ve Türkiye bugün hem 2022 Madrid NATO Zirvesi'nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma hem de her yıl Bakanlar düzeyinde toplanacak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturacak yeni bir ikili Güvenlik Mutabakatı çerçevesinde işbirliklerini sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır. Bu Güvenlik Mutabakatı'nın ilk toplantısında İsveç, 4. madde de dâhil olmak üzere Üçlü Mutabakatın tüm unsurlarının tam olarak uygulanmasına yönelik olarak, terörizmin tüm şekil ve tezahürlerine karşı mücadelenin temeli olarak bir yol haritası sunacaktır. İsveç, YPG/PYD'ye ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yeniden ifade eder.

"NATO, GENEL SEKRETERİN NATO TARİHİNDE İLK KEZ TERÖRLE MÜCADELE ÖZEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ MAKAMINI KURMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÇALIŞMALARINA HIZ VERECEKTİR"

-Hem İsveç hem de Türkiye terörle mücadelede işbirliğinin uzun vadeli bir süreç olduğu ve İsveç'in NATO üyeliğinden sonra da devam edeceği hususunda mutabık kalmışlardır. Genel Sekreter Stoltenberg ayrıca NATO'nun terörizmin tüm şekil ve tezahürlerini kategorik olarak kınadığını bir kez daha teyit etti. NATO, Genel Sekreter'in NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörlüğü makamını kurması da dâhil olmak üzere bu alandaki çalışmalarına hız verecektir.

-Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımları önünde hiçbir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği ilkesine bağlıyız. Bu tür engellerin ortadan kaldırılması için çalışacağız.

"İSVEÇ TÜRKİYE'NİN AB’YE KATILIM SÜRECİNİ YENİDEN CANLANDIRMAYA YÖNELİK ÇABALARI DESTEKLEYECEKTİR"

İsveç ve Türkiye, Türkiye-İsveç Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) aracılığıyla ekonomik işbirliğini arttırma konusunda da mutabık kalmışlardır. Hem Türkiye hem de İsveç, ikili ticaret ve yatırımları arttırmak için fırsatları en üst seviyeye çıkarmaya çalışacaktır. İsveç, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize serbestisi de dâhil olmak üzere, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini yeniden canlandırmaya yönelik çabaları aktif olarak destekleyecektir.

-Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılığı ve savunmasının gereklilikleri göz önünde bulundurularak Türkiye, İsveç'in Katılım Protokolünü TBMM'ye iletecek ve onaylanmasını sağlamak üzere Meclis ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır."

Anka Haber Ajansı