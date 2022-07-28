Nazilli Belediyespor'dan Farklı Prova

Nazilli Belediyespor'dan Farklı Prova

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamından Turgutluspor'la oynadığı özel maçı 4-1 kazandı.

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamından Turgutluspor'la oynadığı özel maçı 4-1 kazandı. Her iki yarıda da farklı 11'le mücadele eden siyah-beyazlılar 6'ncı dakikada Yılmaz'ın golüye öne geçti. Turgutluspor 19'uncu dakikada Serhat ile beraberliği yakaladı: 1-1. Nazilli Belediyespor 44'üncü dakikada bir kez daha Yılmaz'la üstünlük golünü buldu: 2-1. Nazilli Belediyespor ikinci yarının hemen başında Nurettin'in golüyle skoru 3-1 yaparken, 66'ncı dakikada Ahmet sonucu belirleyen isim oldu. Nazilli Belediyespor, yarın saat 19.30'da deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.

Nazilli Belediyespor'dan Farklı Prova

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Hafif Ticari Araç, Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı
Hafif Ticari Araç, Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı
Arkadaşını Öldüren Sanık: 13 Yıldır Borcu Vardı
Arkadaşını Öldüren Sanık: 13 Yıldır Borcu Vardı
Tır, Hafriyat Kamyonuna Çarptı; Rumen Sürücü Yaralandı
Tır, Hafriyat Kamyonuna Çarptı; Rumen Sürücü Yaralandı
Özlem'in Ağır Yaralandığı Kazadan Son Anda Kurtulan Burçak: Adalet Yerini Bulsun
Özlem'in Ağır Yaralandığı Kazadan Son Anda Kurtulan Burçak: Adalet Yerini Bulsun
Manavgat, Büyük Yangının Birinci Yılında Hayata Dönüyor
Manavgat, Büyük Yangının Birinci Yılında Hayata Dönüyor
Huzur Ve Güven Ortamıyla Diyarbakır'da Toma'lar, Olası Yangınlara Hazırlanıyor
Huzur Ve Güven Ortamıyla Diyarbakır'da Toma'lar, Olası Yangınlara Hazırlanıyor
Kocaeli'de Galvaniz Fabrikasında Patlama: 11 Yaralı
Kocaeli'de Galvaniz Fabrikasında Patlama: 11 Yaralı