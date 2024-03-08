Nazlıaka’dan Başkan Bakkalcıoğlu’na Ziyaret

Nazlıaka’dan Başkan Bakkalcıoğlu’na Ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’yı, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem belediye ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte, belediye binası önünde karşıladı.

Başkan Bakkalcıoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette, ikili bir süre sohbet edip görüş alışverişinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu, Nazlıaka’nın getirdiği Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi’ni imzaladı.

Anka Haber Ajansı

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