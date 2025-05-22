CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, “Sorunları dış faktörlere bağlama geleneğini Merkez Bankası Başkanı da sürdürüyor. Enflasyonun nedenini ya küresel ticaret politikalarına ya da zirai don gibi dışsal etkenlere yükleyerek sorunun yapısal ve içsel kaynaklarına hiç temas etmiyor” dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın “Enflasyon tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında” sözlerini eleştiren Yağcı, “Birisi çıkıp size ‘Yarın hava sıcaklığı 19 ila 29 derece arasında olacak’ dese ne kadar ciddiye a

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, “Sorunları dış faktörlere bağlama geleneğini Merkez Bankası Başkanı da sürdürüyor. Enflasyonun nedenini ya küresel ticaret politikalarına ya da zirai don gibi dışsal etkenlere yükleyerek sorunun yapısal ve içsel kaynaklarına hiç temas etmiyor” dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın “Enflasyon tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında” sözlerini eleştiren Yağcı, “Birisi çıkıp size ‘Yarın hava sıcaklığı 19 ila 29 derece arasında olacak’ dese ne kadar ciddiye alırsınız? Merkez Bankası Başkanı’nın açıklaması da ancak o kadar ciddiyet taşır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 2025 yılının ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. CHP Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yağcı’nın açıklaması şöyle:

“Sorunları dış faktörlere bağlama geleneğini Merkez Bankası Başkanı da sürdürüyor. Enflasyonun nedenini ya küresel ticaret politikalarına ya da zirai don gibi dışsal etkenlere yükleyerek sorunun yapısal ve içsel kaynaklarına hiç temas etmiyor. Merkez Bankası yönetimi ekonomik sorunlara sebep-sonuç ilişkisi kurmadan temennilere dayanan ve çelişkiler içeren bir yaklaşımla yaklaşıyor.”

Karahan’ın “Enflasyon tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında” sözlerini eleştiren Yağcı, “Birisi çıkıp size ‘Yarın hava sıcaklığı 19 ila 29 derece arasında olacak’ dese ne kadar ciddiye alırsınız? Merkez Bankası Başkanı’nın açıklaması da ancak o kadar ciddiyet taşır” dedi.

"Gerçeklikten kopuk bir iyimserlik”

Karahan’ın, 19 Mart sonrası yaşanan ekonomik gelişmeleri yok saydığını öne süren Yağcı, mevcut ekonomik ortamda yüksek faiz ve baskılanan döviz kuru sarmalının sürdüğünü vurguladı. “Bu koşullar altında ‘Her şey kontrol altında’ mesajı vermeye çalışmak, gerçeklikten kopuk bir iyimserliktir” diyen Yağcı, 2025 yılına ilişkin cari açık tahminlerinin de iyimser görünmesine rağmen aslında gelecek döneme dair endişe verici sinyaller taşıdığını savundu. Yağcı, son bir ayda gıdada yüzde 2, ulaşımda yüzde 3,8, konut ve kirada ise yüzde 4,6 oranında fiyat artışı yaşandığını hatırlatarak “Kalan aylarda ortalama yüzde 1,2’lik bir enflasyon beklentisini dile getirmek, toplumun ekonomik hafızasına ve yaşadığı gerçekliğe ters düşmez mi” diye sordu.

"Dar gelirli belirsizliğe terk ediliyor”

Sorunun özünü görmezden gelmenin yoksullaşan ve direnci kırılmış dar gelirli kesimleri, ayakta kalmaya çalışan işletmeleri ve çalışanları belirsizliğe terk ettiğini belirten Yağcı, Merkez Bankası’nın açıklamalarının kamuoyuna güven vermediğini söyledi. “Türkiye bu aşamayı çoktan geçti” diyen Yağcı, mevcut politikaların yeterli olmadığını ve kamuoyunda inandırıcılık yaratmadığını savundu.

"Yeni bir hikayeye ihtiyaç var”

Yağcı, son olarak Türkiye’nin nitelikli kadroların yön verdiği, yapısal dönüşümleri önceleyen ve uzun vadeli politikalarla desteklenen yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu vurgulayarak “Artık yeni bir hikâyeye ihtiyaç var. Hem de vakit çok geç olmadan” dedi.

Anka Haber Ajansı