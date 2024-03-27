Nermin Yıldırım Kara, Deprem Kayıplarını Sordu: “Rönesans Rezidans Enkazı Yeniden Taranacak Mı?”

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans’ta kaybolan ve aradan geçen sürede hâlâ bulunamayan yurttaşların akıbetini Meclis gündemine taşıdı. Kara, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye “Rönesans Rezidans’taki kayıplara ilişkin Bakanlığınızca bir çalışma yürütülmekte midir? Rönesans Rezidans enkazı yeniden taranacak mı? Depremde kaybolan yurttaşlarımızın izini sürmek için diğer yetkili Bakanlıklar

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans’ta kaybolan ve aradan geçen sürede hâlâ bulunamayan yurttaşların akıbetini Meclis gündemine taşıdı. Kara, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye “Rönesans Rezidans’taki kayıplara ilişkin Bakanlığınızca bir çalışma yürütülmekte midir? Rönesans Rezidans enkazı yeniden taranacak mı? Depremde kaybolan yurttaşlarımızın izini sürmek için diğer yetkili Bakanlıklar ve kurumlar ile ortak hangi çalışmalar yürütülmüştür” diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans’ta kaybolan yurttaşların akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

"DEPREMİN ÜZERİNDE GEÇEN 14 AYA RAĞMEN RÖNESANS REZİDANS’TAKİ KAYIPLARLA ALAKALI AİLELERE BİLGİ VERİLMEMEKTEDİR”

Yıldırım Kara, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat merkezli depremler neticesinde Deprem Mağdurları ve Kayıplarıyla Dayanışma Derneği’nin tespit ettiği üzere 42’si çocuk olmakla birlikte en az 145 yurttaşımızın izine hâlâ ulaşılamamıştır. Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi’nde bulunan yaklaşık bin kadar yurttaşımızın yaşadığı 250 daireli Rönesans Rezidans da depremde yıkılmış, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, içerisinde 269 kişi hayatını kaybetmiştir. Rezidans yıkıldıktan sonra enkazında yangın çıkmış ve iki gün boyunca söndürülmemiştir. İddialara göre, çıkan yangın sonucunda enkaz iki gün boyunca yanmıştır. Enkazdan bazı yurttaşlarımızın yanmış bedenleri çıkarılmış ama kayıp ailelerinin DNA’larıyla eşleşmeler olmamıştır. Kayıp yakınlarının kamuoyuna yansıyan açıklamalarına göre, sözü geçen rezidansın depremin simgesi haline gelmesi ve sürekli olarak televizyonlarda gösterilmesi nedeniyle yetkililer durumdan rahatsız olmuş, kendi ifadeleriyle ‘yukarıdan gelen emirler’ neticesinde enkazın bir an önce kaldırılması gerektiği belirtilmiş, yapılan arama çalışmalarıysa durdurulmuştur.

Aradan geçen yaklaşık 14 aya rağmen rezidanstaki kayıplarla alakalı kayıp ailelerine bilgi verilmemektedir. Kayıp ailelerinin dile getirdiği üzere, deprem anında bu rezidansta bulunan 52 yurttaşımıza hâlâ ulaşılamamıştır. Örneğin, depreme rezidansın A2 blokunda yakalanan özel eğitim öğretmeni Tuğba Koşar ile iki çocuğu Mustafa Kemal Koşar ve Mehmet Akif Koşar’a dair yetkililer hiçbir açıklama yapmamaktadır. Kayıp yakını aileler apar topar kaldırılan enkazın tekrar taranmasını talep etmektedir.”

"RÖNESANS REZİDANS ENKAZI YENİDEN TARANACAK MI”

CHP’li Yıldırım Kara’nın Bakan Yerlikaya ve Bakan Özhaseki’ye yönelttiği sorular ise şöyle:

“6 Şubat depremleri sonucu yıkılan Rönesans Rezidans’taki kayıplara ilişkin Bakanlığınızca bir çalışma yürütülmekte midir? Bugüne kadar Rönesans Rezidans’taki kayıplar için Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yapılmıştır? Kayıp yakınlarının isteği üzerine enkazların tekrar taranması yönünde bir planlama mevcut mudur? Rönesans Rezidans enkazı yeniden taranacak mı? Depremde kaybolan yurttaşlarımızın izini sürmek için diğer yetkili Bakanlıklar ve kurumlar ile ortak hangi çalışmalar yürütülmüştür?”

"KAYIPLARIMIZ SİZLER İÇİN BU KADAR MI ÖNEMSİZ”

Nermin Yıldırım Kara, önceki gün kayıp yakını Suna Öztürk’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmak isterken korumalar tarafından engellenmesine ilişkin de açıklama yaptı. Yıldırım Kara, “Hem kayıp yakınları hem bizler defalarca kez dile getirdik, soru önergeleri ve araştırma önergeleri verdik, basın açıklamaları yaptık. Yalnızca kaybolan kızını ve iki torununu arayan Suna Hanım’ı miting alanından kovuyorsunuz. Tek bir derdi vardı, Cumhurbaşkanı’na çocuğunun ve torunlarının akıbetini soracaktı. Çalışma yapılması için destek isteyecekti. Kayıplarımız bu kadar mı önemsiz sizler için? Depremzedelere davranışınız bu mu? Kaybolan yurttaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı