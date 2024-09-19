Nermin Yıldırım Kara: "Okullardaki Hijyen Eksikliği Hem Sağlık Riskine Yol Açıyor Hem De Eğitimi Aksatıyor"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Pek çok okula yalnızca bir temizlik personeli atanıyor ve bu personelin haftada sadece 3 gün çalışacağı belirtiliyor. Bu şartlarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı ciddi bir tehdit altında. Hijyen eksikliği hem sağlık riskine yol açıyor hem de eğitimi aksatıyor" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Pek çok okula yalnızca bir temizlik personeli atanıyor ve bu personelin haftada sadece 3 gün çalışacağı belirtiliyor. Bu şartlarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı ciddi bir tehdit altında. Hijyen eksikliği hem sağlık riskine yol açıyor hem de eğitimi aksatıyor" ifadelerini kullandı.

Nermin Yıldırım Kara, okullardaki hijyen krizine ve İUP (İş Gücü Uyum Programı) kapsamında okullarda çalışacak hizmetli personelin durumuna ilişkin yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Kara, okullardaki temizlik personeli eksikliği ve hijyen sorunları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’u eleştirdi. Kara, şunları kaydetti:

"Okullarımızda hijyen şartları giderek kötüleşiyor. Yardımcı personel yetersizliği, eğitim sistemimizi ciddi bir krizin eşiğine getirdi. Pek çok okula yalnızca bir temizlik personeli atanıyor ve bu personelin haftada sadece 3 gün çalışacağı belirtiliyor; ilerleyen dönemde ise bu sürenin 2 güne indirileceği ifade ediliyor. Bu kadar mantık dışı bir planlamayla okullar nasıl temizlenecek? Bu şartlarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı ciddi bir tehdit altında. Hijyen eksikliği hem sağlık riskine yol açıyor hem de eğitimi aksatıyor.

"Derin yapısal aksaklıkları ve yönetim zafiyetini daha fazla gizleyemezsiniz"

Deprem bölgesindeki okulların durumu daha da vahim. İkili eğitim sisteminde sabah akşam dolup taşan bu okullarda temizlik personeli yok denecek kadar az. Milli Eğitim Bakanlığı ‘okulları sorunsuz açtık’ diyerek gerçeği gizliyor. Bu kadar az personelle eğitim-öğretim yılı boyunca hijyen nasıl sağlanacak? Öğretmenlerimiz öğrencileri hasta olmasın diye okullarda temizlik yapmaya mecbur kaldı. Bu sistem, öğretmenlerin fedakârlıklarıyla ayakta duruyor, ancak bu derin yapısal aksaklıkları ve yönetim zafiyetini daha fazla gizleyemezsiniz."

"Tek çözüm, kadrolu personel istihdam etmektir"

Okullarda yaşanan hijyen ve personel eksikliği sorunlarının çözüme kavuşturulması için Bakanlığa çağrıda bulunan Kara, "Eğer bu fikir Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ait ise buradan ilan ediyoruz: yine yanlış yapmışsınız. İUP personeline ödenen 6 bin, 7 bin TL, neredeyse asgari ücretin üçte biri kadar. Bu ücretle kim çalışmak ister? Bu yüzden ne çalışacak personel bulunuyor ne de okullar temizleyebiliyor. Tek çözüm, kadrolu personel istihdam etmektir. Çocuklarımızın sağlığı ciddi bir tehlike altında. Bakanlığı, derhal harekete geçmeye ve yeterli personel istihdamı için gerekli adımları atmaya davet ediyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı