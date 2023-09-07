Neslihan Hancıoğlu: Orta Vadeli Program Hükümetin Büyük Bir Çaresizlik İçinde Olduğunun Belgesi Niteliğindedir

CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, hükümetin dün açıkladığı Orta Vadeli Program’a ilişkin, “Orta Vadeli Program hükümetin büyük bir çaresizlik içinde olduğunun belgesi niteliğindedir. Açıklanan program Türk lirasının istikrarlı bir şekilde değersizleşeceğini kabul ediyor. Dolar 2024’te 37, 2025’te 44, 2026’da 48 lira olacak. Ortaya çıkan tablo çok vahim. Türkiye’nin gerçekleri ile zerre kadar alakası olmadığı, enflasyon hedeflerinden belli. Bugün neredeyse üç haneli rakamlara yaklaşan enflasyonun üç yı

CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, hükümetin dün açıkladığı Orta Vadeli Program’a ilişkin, “Orta Vadeli Program hükümetin büyük bir çaresizlik içinde olduğunun belgesi niteliğindedir. Açıklanan program Türk lirasının istikrarlı bir şekilde değersizleşeceğini kabul ediyor. Dolar 2024’te 37, 2025’te 44, 2026’da 48 lira olacak. Ortaya çıkan tablo çok vahim. Türkiye’nin gerçekleri ile zerre kadar alakası olmadığı, enflasyon hedeflerinden belli. Bugün neredeyse üç haneli rakamlara yaklaşan enflasyonun üç yıl içinde tek haneye düşürülmesi hedeflenen bir program icat edilip, buna piyasaların ve milletin inanmasını beklemek gerçekten büyük bir çaresizliktir” dedi.

CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, hükümetin dün açıkladığı 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hancıoğlu şunları söyledi:

“Orta Vadeli Program hükümetin büyük bir çaresizlik içinde olduğunun belgesi niteliğindedir. Açıklanan program Türk lirasının istikrarlı bir şekilde değersizleşeceğini kabul ediyor. Dolar 2024’te 37, 2025’te 44, 2026’da 48 lira olacak. Ortaya çıkan tablo çok vahim. Türkiye’nin gerçekleri ile zerre kadar alakası olmadığı, enflasyon hedeflerinden belli. Bugün neredeyse üç haneli rakamlara yaklaşan enflasyonun üç yıl içinde tek haneye düşürülmesi hedeflenen bir program icat edilip, buna piyasaların ve milletin inanmasını beklemek gerçekten büyük bir çaresizliktir programdaki enflasyon, büyüme, dış ticaret açığı ve işsizlik gibi daha pek çok hedefe baktığımızda durum gösteriyor ki bugünler iyi günlerimiz. İktidar yarattığı kaosun faturasını üç yıllık vadeye yayıp, milletimize ve ekonominin yükünü sırtlayan özel sektöre ödetecek.”

Hancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra enflasyona ve ekonomiye ilişkin söylediği “ekonomik değil, psikolojik” şeklindeki sözlerine de tepki gösterdi. Hancıoğlu şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından sorunun ‘ekonomik değil psikolojik’ olduğunu söylüyor. Merkez Bankası’nın rezerv açığı 70 milyar dolara dayandı. Bunun neresi psikolojik? Geçen hafta politika faizi 7,5 puan birden artırıldı. Buna rağmen Merkez Bankası 5 milyar dolardan daha fazla döviz satmak zorunda kaldı. Bunun neresi psikolojik? Eğer psikolojik demekte ısrar ediyorlarsa bunun tek sebebi de bugünkü iktidardır.”

Anka Haber Ajansı