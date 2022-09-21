Nevşehir'de 3 Aracın Karıştığı Kazada 2 Ölü, 8 Yaralı

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de dolu nedeniyle kayganlaşan zeminde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Ankara otoyolunun Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesi sınırlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen PC 486 plakalı TIR, dolu yağışı nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen AX 9376 ME ve W 35315 K plakalı iki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapmalarına rağmen kayarak TIR'a çarptı. Kazada otomobilde bulunan Rahime Gürışık olay yerinde hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Emik Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Becel, olay yeri incelemesinin ardından yaralıların bulunduğu hastaneye ziyaret gerçekleştirdi. Ardından açıklama yapan Vali Becel, "TIR, dolu yağışı nedeniyle yavaşladığı esnada arkadan gelen Ukrayna plakalı araç TIR'a çarpıyor. TIR, sürücüsü araçtakileri tahliye ederken arkadan Avusturya plakalı üçüncü bir araç geliyor. Kaza yapan araca çarpıyor. Tedavi gören yaralılara acil şifalar ve vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı