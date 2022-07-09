Nevşehir'de Ev Ve İş Yeri Yangını; 1 Yaralı

Nevşehir'de Ev Ve İş Yeri Yangını; 1 Yaralı

NEVŞEHİR'de, farkı adreslerdeki iş yeri ve evde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlere müdahale etmek isteyen yabancı uyruklu Abdülkadir Amiri, bacaklarından yaralandı.

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, farkı adreslerdeki iş yeri ve evde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlere müdahale etmek isteyen yabancı uyruklu Abdülkadir Amiri, bacaklarından yaralandı.

Mustafa Parmaksız Caddesi'ndeki iş yerinde, iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Diğer yangın ise İbrahimpaşa Mahallesi Işıksaçan Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evde çıktı. Mutfakta henüz belirlenemeyen nedenle çıkıp, kısa sürede büyüyen alevler, evin bir bölümünü kapladı. Yangını söndürmek isteyen yabancı uyruklu Abdülkadir Amiri ise bacaklarından yaralandı. Komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, inceleme başlattı.

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Nevşehir'de Ev Ve İş Yeri Yangını; 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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