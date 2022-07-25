Nevşehir'de Otomobil İle Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil İle Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

NEVŞEHİR'de otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gülşehir-Avanos yolunda meydana geldi. Mustafa Sevinç (79) yönetimindeki 50 NF 577 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 HA 304 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Sevinç olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan G.S. (74) kadın ise ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekibi yaralı kadını Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren sürücü otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Nevşehir'de Otomobil İle Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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