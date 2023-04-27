Niğde'de 46 Kişilik Temizlikçi Kadrosuna 10 Bin 378 Kişi Başvurdu

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde alacağı 10 bin 900 kişilik personel kapsamında Niğde için belirlediği 46 temizlik işçisi kadrosuna 10 bin 378 kişi başvurdu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "46 kişinin alınacağı yere 10 bin kişinin başvurmuş olması, işsizliğin erdiği boyutu gösteriyor" dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde alacağı 10 bin 900 kişilik personel kapsamında Niğde için belirlediği 46 temizlik işçisi kadrosuna 10 bin 378 kişi başvurdu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "46 kişinin alınacağı yere 10 bin kişinin başvurmuş olması, işsizliğin erdiği boyutu gösteriyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 sürekli işçi alacağını duyurmuştu. Başvurular işkur.gov.tr üzerinden alındı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 46 kişilik temizlik işçisi kadrosu için, 3 bin 306'sı üniversite mezunu olmak üzere 10 bin 900 kişinin başvurduğu öğrenildi.

"46 KİŞİNİN ALINACAĞI YERE 10 BİN KİŞİNİN BAŞVURMUŞ OLMASI, İŞSİZLİĞİN ERDİĞİ BOYUTU GÖSTERİYOR"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Niğde'de işsizlik had safhada. 46 kişi alınacak yere 10 binin üzerinde başvuru oldu. Ülke yoksullaşıyor, sorunları artıyor, işsizlik fazlalaşıyor. Niğde de bundan payını alıyor. 46 kişinin alınacağı yere 10 bin kişinin başvurmuş olması, işsizliğin erdiği boyutu gösteriyor" dedi.

Anka Haber Ajansı