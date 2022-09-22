Niğde'de Sele Kapılan 75 Küçükbaş Öldü

Niğde'de Sele Kapılan 75 Küçükbaş Öldü

NİĞDE'de, merkeze bağlı Dündarlı beldesinde dolu ve kuvvetli yağmur etkili olurken, 75 küçükbaş, sel sularına kapılarak öldü.

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, merkeze bağlı Dündarlı beldesinde dolu ve kuvvetli yağmur etkili olurken, 75 küçükbaş, sel sularına kapılarak öldü.

Dündarlı beldesinde gece başlayan şiddetli yağış, doluyla birlikte sele döndü. Sabah saatlerine kadar etkili olan yağışta Mustafa Bayrak'a ait 100 küçükbaş, sel sularına kapıldı. Bayrak, hayvanlardan 25'ini kurtarabildi. 75 küçükbaşın öldüğü belirlenirken, bölgede hasar tespiti için AFAD ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. (DHA)

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Niğde'de Sele Kapılan 75 Küçükbaş Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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