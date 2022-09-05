Niğde'de Traktör Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Niğde'de Traktör Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

NİĞDE'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Merkeze bağlı Elmalı köyü Büyükpınar mevkinde dün Bilal Gül (67) yönetimindeki 51 EK 320 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Bilal Gül ile traktörde bulunan İsmail Akçın (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Salih Aktağ (65), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ile ilgili soruşturma başlattı (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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