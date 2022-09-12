Niğde'deki Pazarcı Cinayetine 4 Gözaltı

Niğde'deki Pazarcı Cinayetine 4 Gözaltı

NİĞDE'de, pazarcı Hüseyin Doğan'ın (19) öldürüldüğü, iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, pazarcı Hüseyin Doğan'ın (19) öldürüldüğü, iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada pazarcı Hüseyin Doğan ile H.H.T. (18) tabanca ile vuruldu. Şüpheliler, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı H.H.T. ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüphelileri belirleyen polis ekipleri, O.E., M.Ç. ve C.N. ile tedavisi tamamlanan H.H.T.'yi gözaltına aldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheli F.Ö.'nün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Niğde'deki Pazarcı Cinayetine 4 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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