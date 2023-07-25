Niğdeli Pazarcı: “Önceden 500 Liraya Gidip Geliyordu Bir Nakliye Aracı, Şimdi 3 Bin 500 Liraya Gidip Geliyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ziyaret ettiği Niğdeli bir pazarcı, “‘Fiyatlar ucuzlayacak’ diyorlar. Mazota 6 lira zam geldi, fiyatlar bu saatten sonra ucuzlar mı? Millet ne yiyip ne içecek? Tezgahın çoğu boş. Tezgaha mal getiremiyorum. Önceden 500 liraya gidip geliyordu bir nakliye aracı. Şimdi 3 bin 500 liraya gidip geliyor bir nakliye aracı” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ziyaret ettiği Niğdeli bir pazarcı, “‘Fiyatlar ucuzlayacak’ diyorlar. Mazota 6 lira zam geldi, fiyatlar bu saatten sonra ucuzlar mı? Millet ne yiyip ne içecek? Tezgahın çoğu boş. Tezgaha mal getiremiyorum. Önceden 500 liraya gidip geliyordu bir nakliye aracı. Şimdi 3 bin 500 liraya gidip geliyor bir nakliye aracı” dedi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde’deki bir pazar yerinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir pazarcı, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Gürer’e şöyle anlattı:

“‘Fiyatlar ucuzlayacak’ diyorlar. Mazota 6 lira zam geldi, fiyatlar bu saatten sonra ucuzlar mı? Millet ne yiyip ne içecek? Tezgahın çoğu boş. Tezgaha mal getiremiyorum. Önceden 500 liraya gidip geliyordu bir nakliye aracı. Şimdi 3 bin 500 liraya gidip geliyor bir nakliye aracı”

“FİYAT ARTIŞININ PAZAR ESNAFI İLE BİR İLGİSİ YOK”

Başka bir esnaf ise şunlar söyledi:

“Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, vatandaşın alım gücünü düşürdü. Üst üste gelen akaryakıt zamları nakliye fiyatlarının artmasına neden olduğu için satış fiyatlarımız doğal olarak etkilendi. Bu durum, pazara gelen vatandaşların tepkisine neden oluyor. Ancak fiyat artışının pazar esnafı olarak bizimle bir ilgisi yok. Kârımızı kıstık. Bazı ürünleri maliyet fiyatlarına, bazı ürünleri çok cüzi bir fiyatla satıyoruz. İş olsun diye yapar haldeyiz. Enflasyon dizginlenemedi, koşuyor. Girdi maliyetleri artarsa, her gün akaryakıta zam gelirse fiyatların sabit durması olası mı?”

“FİYATLARA GEÇEN YILA GÖRE BİR SIFIR DAHA EKLEDİK”

Bir diğer esnaf da şöyle konuştu:

“Fiyatlara geçen yıla göre bir sıfır daha ekledik. 5 liraya sattığımız 6 adet mısır, bu yıl 6 tanesi 50 lira oldu. Vatandaş mısır fiyatını soruyor ama almakta zorlanıyor. Geçen seneki kadar mısır satamıyoruz.”

“ARACILAR PARA KAZANIYOR, BİZ DEĞİL”

Başka bir esnaf ise şunları söyledi:

“Biberin kilosunu 28 liradan alıp 30 liraya satıyoruz. Vatandaş biber alamıyor. Aracılar para kazanıyor, biz değil. Çiftçi kilosunu 10 liraya üretiyor, tüccar 7 liradan satın alıyor. Çiftçi de zarar ediyor. Devlet çiftçiye destek vermezse, mazotu uygun fiyattan vermezse, nakliye fiyatları düşmezse millet nasıl biber yiyecek?”

Anka Haber Ajansı