Nihat Hatipoğlu deprem yorumuyla iktidarı kızdıracak! Çok ağır sözler

Nihat Hatipoğlu deprem yorumuyla iktidarı kızdıracak! Çok ağır sözler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremleri ‘kader planının içerisinde olan şeyler’ olarak görürken, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu “Kader bu değil” diyerek itiraz etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremzedeyle yaptığı konuşmada depremleri ‘kader’e bağlayarak, “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” açıklamasında bulunmuştu.

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen ATV Ana Haber’e katılan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ise bilim adamlarının sözünün ‘dini bir emir’ olduğunu söyleyerek bugün yaşananlara kader denilemeyeceğini belirtti ve kader yorumuna itiraz etti.

Nihat Hatipoğlu canlı yayında şöyle konuştu:

“Bu yapıların iznini veren, kolanları kıran, yanlış malzeme kullanan, katil hükmündedir İslam dininde, zalimdirler.

Bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Geçmişte dinlemediğimiz için bunlar başımıza geldiyse buna kader demeyeceğiz. Kader bu değil. Kader akıllı düşünmektir. Kader tedbir almaktır. ‘Akıldan daha büyük tedbir yoktur’ diyor sevgili peygamberimiz.

Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki hile hurda var. Bunların hesabını öyle bir sormalıyız ki bir daha böyle bir şeye tevessül edemesinler.“

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