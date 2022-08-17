Nişan Alışverişinden Dönen Çift Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Nişan Alışverişinden Dönen Çift Kaza Yaptı: 4 Yaralı

AKSARAY'da nişan alışverişinden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobil ile kamyon çarpıştı.

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da nişan alışverişinden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada yarın nişanlanacak olan Hüzeyfe Sevdi ile Kamile Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Karataş Köyü girişinde meydana geldi. Hüzeyfe Sevdi (25) yönetimindeki 68 HA 927 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Aygün (50) yönetimindeki 42 PV 325 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Hüzeyfe Sevdi, nişanlanacağı Kamile Yılmaz (25), kız kardeşi Rümeysa Sevdi (16) ve kamyon sürücüsü Ali Aygün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hüzeyfe Sevdi, Kamile Yılmaz ve Rümeysa Sevdi itfaiye ekiplerinin mürahalesiyle çıkarıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Hüzeyfe Sevdi ile Kamile Yılmaz'ın yarınki nişan törenleri için alışverişten döndükleri öğrenilirken, çiftin 19 Ağustos'ta da düğün için gün belirledikleri öğrenildi. Kaza haberini alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Nişan Alışverişinden Dönen Çift Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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