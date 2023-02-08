NTV'den skandal yayın! Depremzedelerin sesleri duyulmasın diye canlı yayını sonlandırdılar..

NTV'den skandal yayın! Depremzedelerin sesleri duyulmasın diye canlı yayını sonlandırdılar..

NTV muhabirinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta canlı yayın yaptığı esnada arka planda depremzedelerin 'yardımların yeterli olmadığı' söylemlerinin duyulması üzerine yayın sonlandırıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri devam ediyor.

6 Şubat gecesi meydana gelen depremin ardından dün öğlen saatlerinde 7.6'lık ikinci bir deprem daha yaşandı. İkinci büyük deprem bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla yaralı var.

Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

'Gelen Yardımlar Yetersiz'

Deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerde gelen yardımların yetersiz olduğunu dile getiren yurttaşlar, kameralar önünde ve sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.

Son olarak NTV Kahramanmaraş'ta canlı yayın esnasında arka planda depremzedelerin gelen yardımların yeterli olmadığı söylemlerinin duyulması üzerine sesi kısıp canlı yayını sonlandırdı.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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