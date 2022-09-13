Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Telefonla Vatandaşlık Verildiği İddiası Hayal Ürünüdür

Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Telefonla Vatandaşlık Verildiği İddiası Hayal Ürünüdür

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, telefonla vatandaşlık verildiği iddialarına ilişkin, "Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür. Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir"...

ANKARA, (DHA)- NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, telefonla vatandaşlık verildiği iddialarına ilişkin, "Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür. Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir" açıklamasını yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, doktor olduğu öne sürülen bir kişinin "telefonla yabancılara vatandaşlık verildiği" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Twitter'da "Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür" başlığı ile yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte olup şartları ve süreçleri açık ve nettir. Daha önce açıkça ve görsel olarak işlem aşamalarının ayrıntılı bir şekilde Sayın Bakanımız tarafından da ifade edildiği gibi yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir" denildi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR'

Yapılan açıklamanın devamında, bu tür algı yönetimi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek, "Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan gündeme gelmek adına içerikler oluşturmaya devam edilmektedir. Bu tür paylaşımlarda bulunmak suretiyle kurumları zan altında bırakarak algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunacaktır" ifadeleri kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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