Nusaybin Kırsalında Odun Toplayanlara Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Ali Akpınar (56) öldü, Ö.Ş. (28) ise yaralandı.

Nusaybin ilçesi kırsal Üçköy Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde odun toplayan kişilere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda Ali Akpınar ve Ö.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından bölgeye yakın olan Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ali Akpınar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı