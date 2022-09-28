Nusaybin Kırsalında Odun Toplayanlara Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

Nusaybin Kırsalında Odun Toplayanlara Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMAMardin Valiliği'nce Nusaybin ilçesinde işçi Ali Akpınar'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi'nde yol üzerinde orman budama işi yapan...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği'nce Nusaybin ilçesinde işçi Ali Akpınar'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi'nde yol üzerinde orman budama işi yapan işçilere saat 10.58 sıralarında sivil giyimli kimliği belirsiz iki kişi tarafından yakın mesafeden tabanca ile silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı esnasında Nusaybin Orman İşletme Şefliğine bağlı budama işlerinde çalışan yükleniciye ait işçi Ali Akpınar yaralanmış olup, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay güvenlik güçlerimizce tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi. (DHA)

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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