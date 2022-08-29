Nusaybin’de 5 Katlı Binada Çıkan Yangında Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların ve hastaların da olduğu 10 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların ve hastaların da olduğu 10 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Yangın akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanları fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın içerisini kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan aralarında çocuk ve yaşlı hastaların da olduğu 10 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılırken, 2 kişi tedbir amaçlı Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı