Nusaybin'de Bodrum Katta Yangın Çıktı; 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Nusaybin'de Bodrum Katta Yangın Çıktı; 5 Kişi Dumandan Etkilendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında binayı kısa sürede duman sardı.

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında binayı kısa sürede duman sardı. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile tahliye edilirken; dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Işıklar Apartmanı'nın; kışlık yakacakların depolandığı bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının dumanı kısa sürede binayı sararken, apartman sakinleri panikle balkonlara ve apartmanın damına çıktı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da balkonlarda bekleyen 9 kişiyi uzattıkları merdivenle tahliye etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Nusaybin'de Bodrum Katta Yangın Çıktı; 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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