Nusaybin'de Evde Klimadan Çıkan Yangını İtfaiye Söndürdü

Nusaybin'de Evde Klimadan Çıkan Yangını İtfaiye Söndürdü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 3 katlı binanın son katındaki dairede kimsenin olmadığı sırada klimadan kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 3 katlı binanın son katındaki dairede kimsenin olmadığı sırada klimadan kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Yenituran Mahallesi Hamam Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede kimsenin olmadığı sırada çıktı. Evden yayılan dumanları gören mahalle sakinleri durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri içeri girerek kısa sürede yangını söndürdü. Yangının klimadan kaynaklandığı belirlendi. Yangında klimanın bulunduğu oda kullanılamaz hale geldi.(DHA)

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Nusaybin'de Evde Klimadan Çıkan Yangını İtfaiye Söndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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