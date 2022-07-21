Nusaybin’de Ormanlık Alandaki Yangın 6 Saatte Söndürüldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi kırsalında ormanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile köylülerin yardımıyla 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altındı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi kırsalında ormanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile köylülerin yardımıyla 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altındı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Nusaybin'e bağlı kırsal Karaca, Doğanlı, Kuyular ve İlkadım mahalleleri arasındaki Ömeryan bölgesi ormanlık alanında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alınarak 20.30 sıralarında söndürüldü. Yangında ne kadarlık alanın zarar gördüğü yapılacak çalışmanın ardından belli olacak. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı