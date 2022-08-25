Nusaybin’de Otomobil Bahçe Duvarını Yıkarak 2 Metreden Düştü: 4 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçe duvarını yıkarak 2 metre yüksekten düştü.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçe duvarını yıkarak 2 metre yüksekten düştü. Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Nusaybin Uluslararası İpekyolu üzerinde otogar mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 PB 089 plakalı otomobil, bir evin bahçe duvarına çarpıp yıktıktan sonra 2 metre yüksekten düşerek, ters döndü. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 yaralı ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı