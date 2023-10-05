Ödemiş Belediye Başkanı Eriş, Chp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na belediye çalışmalarını anlatıp, 2- tarihleri arasında Ödemiş’te 18'incisi düzenlenecek Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne davet etti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ekonomik krizin yerel yönetimlere yansımalarıyla ilgili bilgi verdiğini belirten Başkan Eriş, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek yerel seçim öncesi ilçemizde tüm ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğimiz belediye çalışmalarını ve ekonomik sorunların belediyelere etkisini anlattık. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimden alması gereken payların artırılması gerektiğini aktardık.

Tarım, hayvancılık ve süs bitkileri üretiminin merkezi konumundaki bölgemizin ve ilçemizin ekonomik durumunu, üreticimizin karşı karşıya olduğu sorunları ve beklentilerini paylaştık. Bu güzel sohbette Sayın Genel Başkanımızı, 2-5 Kasım tarihlerindeki 18. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi için ilçemize davet ettik. Sayın Genel Başkanımız bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Yakın ilgileri için çok teşekkür ediyorum.”