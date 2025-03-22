Odtü Girişinde Başlayan Polis Müdahalesi Chp Genel Merkezi Önünde Devam Etti

Odtü Girişinde Başlayan Polis Müdahalesi Chp Genel Merkezi Önünde Devam Etti

ODTÜ'nün A1 ana giriş kapısı önünde başlayan eylemlere polis ekipleri müdahale etti. Öğrenciler, CHP Genel Merkezi önüne kadar çekildi, müdahaleler orada da devam etti.

(ANKARA) - ODTÜ'nün A1 ana giriş kapısı önünde başlayan eylemlere polis ekipleri müdahale etti. Öğrenciler, CHP Genel Merkezi önüne kadar çekildi, müdahaleler orada da devam etti.

ODTÜ'nün Eskişehir Yolu üzerindeki A1 ana giriş kapısı önünde toplanan üniversite öğrencileri, polisle karşı karşıya geldi. Kalabalık grup, polisin ODTÜ girişini de açmaması üzerine Eskişehir Yolu'nu trafiğe kapattı. TOMA'lardan basınçlı su ile müdahale edilen binlerce kişi arasında bazı grupların polise taş attığı görüldü. Gece yarısına doğru hem protestocuların sayısı hem de polis müdahalesi arttı. Cuma gecesini Cumartesi gününe bağlayan ilk saatlerde de Eskişehir Yolu, Malazgirt Bulvarı ve bunları ODTÜ'ye bağlayan yollarda polis uzun süre basınçlı su ve biber gazı ile kalabalığa müdahale etti.

Polisin müdahalesi sonrası ara sokaklara dağılan öğrencilerden bir grup CHP Genel Merkezi’ne sığındı. Genel Merkez’in önünde toplanan bir grup da yolu trafiğe kapattı. Trafiğin kesilmesinin ardından TOMA’lar ve çevik kuvvet gruba müdahale etti. Grup, su ve gaz kapsülüyle geri çekilmeye zorlanırken araya CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Ulaş Karasu ve Pınar Uzun Okakın araya girdi. Genel Merkez önünde yapılan müdahaleye sert tepki gösteren Genel Başkan Yardımcıları’nın çabalarıyla TOMA’lar geri çekildi. Öğrencileri yolu açmaları için ikna eden milletvekilleri, grubu Genel Merkez’e davet etti.

Genel Merkez’de toplanan öğrenciler, CHP'nin servis araçlarıyla Ankara’nın merkezi bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Anka Haber Ajansı

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