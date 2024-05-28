Odtü'de Öğrencilerin Devrim Stadyumu'nda Yapacağı Şenliği Engelleme Çabası Chp Heyetine Takıldı

Odtü'de Öğrencilerin Devrim Stadyumu'nda Yapacağı Şenliği Engelleme Çabası Chp Heyetine Takıldı

ODTÜ Rektörlüğü'nün, Bahar Şenliği'nin Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse alınmadı. CHP heyeti, kapıda bekletilen ses sistemi ve öğrencileri kampüse soktu.

(ANKARA) - ODTÜ Rektörlüğü'nün, Bahar Şenliği'nin Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse alınmadı. CHP heyeti, kapıda bekletilen ses sistemi ve öğrencileri kampüse soktu.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün Bahar Şenliği'nin güvenlik ve temizlik endişeleri nedeniyle Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse sokulmadı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Deniz Demir, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'dan oluşan CHP heyeti, ODTÜ'ye gelerek ses sistemini ve öğrencileri Devrim Stadyumu'na soktu.

Deniz Demir, ses sisteminin bulunduğu aracın direksiyonuna geçerek aracı kampüse kendisi taşıdı.

Heyet ayrıca; sahne kurulumu ve teknik ekipmanların Devrim Stadyumu'na sokulması için de kampüste nöbet tutmaya devam ediyor.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'nin Mesem'lerdeki İş Cinayetleri Araştırılsın Önerisi Akp Ve Mhp Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi
Chp'nin Mesem'lerdeki İş Cinayetleri Araştırılsın Önerisi Akp Ve Mhp Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi
Kılıçdaroğlu Demirtaş’ı Ziyaret Etti: “Demirtaş Dışarıda Olsaydı Terör Olayları Biterdi”
Kılıçdaroğlu Demirtaş’ı Ziyaret Etti: “Demirtaş Dışarıda Olsaydı Terör Olayları Biterdi”
Chp’den 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme Ve Anma Günü" İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi
Chp’den 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme Ve Anma Günü" İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi Darbe Anayasasından Kurtarmak, Bizim İçin Milli Bir Görevdir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi Darbe Anayasasından Kurtarmak, Bizim İçin Milli Bir Görevdir”
Karadeniz Ereğli Belediyesi’nce Düzenlenen Festival, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Nedeniyle İptal Edildi
Karadeniz Ereğli Belediyesi’nce Düzenlenen Festival, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Nedeniyle İptal Edildi
Tuncer Bakırhan: "Hükemete Sesleniyorum. Çürümeye Mi Son Vermek İstiyorsunuz, Jitem İttifakını Bitirin"
Tuncer Bakırhan: "Hükemete Sesleniyorum. Çürümeye Mi Son Vermek İstiyorsunuz, Jitem İttifakını Bitirin"
Kemal Kılıçdaroğlu, Yarın Selahattin Demirtaş Ve Adnan Selçuk Mızraklı’yı Ziyaret Edeceğini Bildirdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Yarın Selahattin Demirtaş Ve Adnan Selçuk Mızraklı’yı Ziyaret Edeceğini Bildirdi