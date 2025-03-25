Odtü'lü Öğrenciler Ve Polis Arasında Anlaşma: Çevik Kuvvet Ve Toma’lar Okul Girişinden Ayrılacak

Odtü'lü Öğrenciler Ve Polis Arasında Anlaşma: Çevik Kuvvet Ve Toma’lar Okul Girişinden Ayrılacak

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce ODTÜ öğrencisi, okulun A1 kapısına yürüdü. Polisle yapılan iki saatlik müzakere sonrasında öğrenciler, yürüyüşlerini sonlandırdı. Polis ve ODTÜ öğrencileri arasında yapılan iki saatlik görüşmeler sonrasın A1 Kapısı’nda yer alan TOMA’ların ve çevik kuvvet polislerinin ayrılması konusunda anlaşma sağlandı. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, "ODTÜ'nün bu kazanımı, bütün Türkiye'ye mücadel

(ANKARA) - CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce ODTÜ öğrencisi, okulun A1 kapısına yürüdü. Polisle yapılan iki saatlik müzakere sonrasında öğrenciler, yürüyüşlerini sonlandırdı. Polis ve ODTÜ öğrencileri arasında yapılan iki saatlik görüşmeler sonrasın A1 Kapısı’nda yer alan TOMA’ların ve çevik kuvvet polislerinin ayrılması konusunda anlaşma sağlandı. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, "ODTÜ'nün bu kazanımı, bütün Türkiye'ye mücadele dolu bir ruh, bir mücadele alanı sağlamış durumda. Şimdi biz bugün burada günlerdir sürdürdüğümüz mücadeleyi, iyi bir kazanımla, ablukayı dağıtarak kazanmış, mücadelemizi çok daha iyi bir noktaya taşımış durumdayız" denildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi, Beşinci Yurt Binası önünde bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde A1 Kapısı’na yürüdü.

Polis ve ODTÜ öğrencileri arasında yapılan iki saatlik görüşmeler sonrasın A1 Kapısı’nda yer alan TOMA’ların ve çevik kuvvet polislerinin ayrılması konusunda anlaşma sağlandı. Bundan sonraki süreçte öğrencilerin A4 Kapısı'ndan, 100. Yıl Mahallesi tarafına yapacağı yürüyüşlerde ise polis herhangi bir müdahalede bulunmayacak.

"Mücadelemizi çok daha iyi bir noktaya taşımış durumdayız"

ODTÜ öğrencileri tarafından müzakereye ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ODTÜ'nün bu kazanımı, bütün Türkiye'ye mücadele dolu bir ruh, bir mücadele alanı sağlamış durumda. Şimdi biz bugün burada günlerdir sürdürdüğümüz mücadeleyi, iyi bir kazanımla, ablukayı dağıtarak kazanmış, mücadelemizi çok daha iyi bir noktaya taşımış durumdayız.

Önümüzdeki boykot sürecini de bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz gibi kitlesel, başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için bölümlerimizde, alanlarımızda, sınıflarımızda mücadeleyi büyüteceğiz. Hep beraber günlerdir yürüdüğümüz arkadaşlarımızla birlikte, sınıflarımızda, bölümlerimizde haykırmayı, "bu abluka dağıtılacak" demeye, "AKP, halka hesap verecek" demeye, işçileri genel greve çağırmaya devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı

Gündem
İstanbul'da Protestolar Nedeniyle Son İki Günde 198 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da Protestolar Nedeniyle Son İki Günde 198 Kişi Tutuklandı
Sol Parti İzmir İl Örgütü İmamoğlu'na Destek Eylemlerindeki Gözaltıları Protesto Etti
Sol Parti İzmir İl Örgütü İmamoğlu'na Destek Eylemlerindeki Gözaltıları Protesto Etti
Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir Gecesi Paylaşımı: Bu Mübarek Geceyi Bir Siyasi Kumpasla İçerde Geçiriyorum
Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir Gecesi Paylaşımı: Bu Mübarek Geceyi Bir Siyasi Kumpasla İçerde Geçiriyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramlı Tatilinin 9 Gün Olduğunu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramlı Tatilinin 9 Gün Olduğunu Açıkladı
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Gündür Kaldığı İbb Binasından Personelle Vedalaşarak Ayrıldı
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Gündür Kaldığı İbb Binasından Personelle Vedalaşarak Ayrıldı
Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: “Günlerdir Gözaltına Alınırken Çocuklara Kötü Muamele Ediliyor”
Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: “Günlerdir Gözaltına Alınırken Çocuklara Kötü Muamele Ediliyor”
Chp'li Karabat Ve Özer Hakkında Soruşturma
Chp'li Karabat Ve Özer Hakkında Soruşturma
Chp'li Emir: "Sayın Cumhurbaşkanı Pislik Örtme Uzmanıdır"
Chp'li Emir: "Sayın Cumhurbaşkanı Pislik Örtme Uzmanıdır"