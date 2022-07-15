Ödünç Aldıkları Araçla Çocuk Parkına Uçtular: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ödünç Aldıkları Araçla Çocuk Parkına Uçtular: 1 Ölü, 1 Yaralı

İZMİT'te, 2 genç ödünç aldıkları hafif ticari araçla parka uçtu. Kazada Yusuf Derin (21) hayatını kaybetti, arkadaşı Enes Karabulut (19) ağır yaralandı.

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, 2 genç ödünç aldıkları hafif ticari araçla parka uçtu. Kazada Yusuf Derin (21) hayatını kaybetti, arkadaşı Enes Karabulut (19) ağır yaralandı.

Kaza saat 03.30 sıralarında Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yusuf Derin arkadaşı Enes Karabulut ile birlikte bir tanıdıklarından ödünç aldıkları 34 FA 5414 plakalı hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Bulvar üzerine geldikleri sırada sürücü Yusuf Derin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çarptıktan sonra savrulmaya başladı. İki ağacı deviren araç, çocuk parkına çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Derin ve arkadaşı Enes Karabulut'u Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Yusuf Derin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes Karabulut'un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ödünç Aldıkları Araçla Çocuk Parkına Uçtular: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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