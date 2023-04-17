Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Belçika’da Yurt Dışı Seçmenlerle Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Belçika Birlik Başkanlığı’nın programı kapsamında Belçika’da yurt dışı seçmenlere yönelik seçim çalışması yaptı.

CHP Belçika Birliği Başkanı Derya Bulduk’un ev sahipliğinde Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da katıldığı Belçika programında; Başkan Kurt ve Başkan Yaşar, Belçika’da sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sohbet eden Kurt ve Yaşar, daha sonra Emirdağlı nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde yurttaşlarla buluşarak esnafı ziyaret etti.

Başkan Kurt ve Başkan Yaşar, ziyaretleri çerçevesinde yurt dışında yaşayan yurttaşlar için yayın yapan Gold FM ve SkyLive Radio'da da canlı yayın konuğu oldu. Türkiye'deki gelişmeler hakkındaki fikirlerini paylaşan başkanlar, gelen soruları yanıtladı.

Kurt ve Yaşar, Gent Belediye Başkanı Mathias De Clercq'ı da ziyaret etti. Ziyarette belediye çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kurt, Gent Belediye Başkanı Mathias De Clercq’a Eskişehir’in en önemli simgelerinden olan Lületaşı’ndan yapılmış pipo hediye etti.

Anka Haber Ajansı