Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Chp Kadın Kolları İle Bir Araya Geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları ile Alaaddin Park Kafe’de bir araya geldi.

Başkan Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları ile buluştu. Buluşmaya Başkan Kurt’un yanı sıra CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Gül Sarı Aldemir ile çok sayıda CHP’li kadın katıldı.

Buluşmada Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden, 2024 yılı mart ayındaki yerel seçimlerden, ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ adıyla imzalanan ve imam, vaiz ve benzeri diyanet personelinin ‘manevi danışmanlık’ adı altında okullarda görevlendirilmesine kadar birçok konu konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kadınların büyük çaba gösterdiğini belirten Başkan Kurt, kadınlara verdikleri emek, gösterdikleri çaba için teşekkür etti. 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde de kadınlarla birlikte çalışma yürüteceklerini dile getiren Başkan Kurt, “Odunpazarı’nda gidilmedik, çalınmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

‘Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı’ için çalıştıklarını söyleyen Başkan Kurt, kadınlara ve çocuklara pozitif ayrımcılık tanıdıklarını kaydetti. Odunpazarı Belediyesi olarak Odunpazarı’nda yaşayan çocuk ve gençlerin bilimsel ve laik eğitim alması konusunda haklarını aramanın görevleri olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Müftülüğü arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ne de değindi. Kurt, bu protokol ile imam, vaiz ve benzeri diyanet personelinin ‘manevi danışmanlık’ adı altında okullarda görevlendirildiğine dikkat çekti.

Protokolün Anayasa’ya, 1739, 7354, 222 ve 657 sayılı yasalar ile 652 sayılı KHK’ye aykırı olduğunu vurgulayan Kurt, şunları aktardı:

“Bu nedenle derhal ve tümden iptal edilmelidir. Odunpazarı Belediyesi olarak; bölgemizdeki tüm çocukları ve dolayısıyla halkımızı ve geleceğimizi ilgilendiren milli eğitim sistemimizi bilimsel, laik, demokratik ve çağdaş ilkelerden uzaklaştırmaya yönelik ve çocuklarımızın üstün yararına aykırı bu protokolün bir an önce yürütmesinin durdurulması ve neticesinde iptaline karar verilmesi için Eskişehir İdare Mahkemesi’ne dava açtık.”

Anka Haber Ajansı